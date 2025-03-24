Ankara'da esnaflar birbirine girdi! Taşlar ve sopalar havada uçuştu: 7 yaralı

Ankara'da elektrikçi ve mermerci iki komşu esnafın tartışmasında ortalık savaş alanına döndü. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi ile sopa, levye ve tornavidalar havada uçuştu. Kavgaya karışan 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:33

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Ankara'da elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirine sopa, levye ve tornavidalar ile saldırdı. Kavgaya karışan 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

ESNAF KAVGASI HASTANEDE BİTTİ

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde elektrikçi ve mermerci iki komşu esnaf bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. İki ayrı dükkan çalışanlarının birbirlerine sopa, levye ve tornavidalarla saldırdıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kavganın iki ayrı dükkanda çalışan R. E. Ş, F. Ş, A. Ş ile R. Ü, A. Ü., A. T, A. B arasında yaşandığı öğrenildi. Olayda şahıslar, hafif bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

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