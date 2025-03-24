Ormanlık alanda korkunç cinayet! Uşak'ta erkek cesedi bulundu

Uşak'ın Sivaslı ilçesinin Pınarbaşı beldesindeki ormanlık alanda yol kenarında bir erkek cansız bedeni bulundu. Off-road yapan grubun ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:18

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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Pınarbaşı beldesindeki Akdere Dağı'na offroad yapmak için giden bir grup, ormanlık alanda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin İlyas Özkan (37) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda herhangi darp ya da yara izine rastlanmayan Özkan'ın cesedi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Özkan'ın Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşadığı, 5 gün önce ailesine haber vermeden evden ayrıldığı öğrenildi.

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