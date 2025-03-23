Kocaeli'deki feci kaza! 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
D-100 kara yolu Kocaeli'den İstanbul yönünde Zafer Y'nin kullandığı 34 GP 1549 plakalı otomobil ile Yusuf T. yönetimindeki 34 BG 9455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.