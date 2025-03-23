Gebze'de iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, Zafer Y. yönetimindeki otomobil ile Yusuf T'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif yaralanan 2 kişi olay yerinde tedavi edilirken, kazanın ardından kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Kocaeli'den İstanbul yönünde Zafer Y'nin kullandığı 34 GP 1549 plakalı otomobil ile Yusuf T. yönetimindeki 34 BG 9455 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.