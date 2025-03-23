Düzce'de iş kazası: 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Düzce'nin Hacıyeri köyünde ormanda çalışan işçi, üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle ağır yaralandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan işçiden acı haber geldi. İşçi Dursun Kuzu, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 23.03.2025 05:04

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Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde 17 Mart 2025 tarihinde ormanda kesim yaparken devrilen ağaçların arasında kalarak ağır yaralanan Dursun Kuzu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık olarak 1 haftadır Düzce Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kuzu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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