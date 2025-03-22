Van'da dolu yağışı: 10 dakikada her yer beyaza büründü

Van'da akşam saatleri yüksek kesimlerde kar ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışında birçok yer beyaza büründü. Araçlar doludan etkilenirken vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 02:08

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava sıcaklıklarının bugün akşam saatlerinden sonra hissedilir derecede 6 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaç yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. İlimiz genelinde hava sıcaklıklarının düşüğü ve kar yağışlarına bağlı olarak gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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