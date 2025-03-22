Elazığ'da korkunç kaza! Araç boş araziye uçtu

Elazığ'ın Sedeftepe köy yolunda seyir halinde ilerleyen bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek boş araziye uçtu. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 01:58

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Kaza, Sedeftepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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