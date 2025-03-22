İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu iddialarına DDM'den yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı kreşlere yönelik şafak operasyonu yapıldığına dair çıkan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 02:23

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından ilgili soruşturma sürüyor. Sosyal medyada bazı hesapların İmamoğlu'nun açtığı kreşlere şafak operasyonu düzenlendiğine ilişkin iddialara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DDM) açıklama yapıldı. Yer alan açıklamada iddiaların gerçeklik payı olmadığı belirtildi.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN' UYARISI!

DDM'den yapılan açıklamada iddiaya konu olan fotoğrafların 2020 yılında Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında işletilen kaçak kreşe yapılan denetime ait olduğunun tespit edildiği belirtilirken "Kreş olarak kullanılan daire, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim sonrası mühürlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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