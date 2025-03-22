Bursa'daki apartman dairesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre alevlerin mutfak bölümünden henüz bilinmeyen nedenle çıktığı ileri sürüldü. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken 5 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evde bulunan genç kadın ve 2 çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGINDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.