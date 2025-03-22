Yaşam

Bursa'daki apartman dairesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre alevlerin mutfak bölümünden henüz bilinmeyen nedenle çıktığı ileri sürüldü. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken 5 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'daki apartman dairesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 00.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evde bulunan genç kadın ve 2 çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

YANGINDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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