Bursa'daki apartman dairesinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 22.03.2025 04:53

Yangın, saat 00.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evde bulunan genç kadın ve 2 çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.