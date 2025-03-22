Ahırkapı'da dökme yük gemisi karaya oturdu
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ahırkapı'da dökme yük gemisinin karaya oturduğunu belirtti. Yapılan açıklamada yük gemisi kurtarılarak Ahırkapı Demir Sahası'na demirlendi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "XIN HAI TONG 37" isimli dökme yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturduğu belirtildi.
Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan, kurtarma uzmanı, KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları refakatinde, Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerince bulunduğu yerden kurtarılıp yüzdürülerek Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildiği belirtildi.