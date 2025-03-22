Üreticilere zirai don uyarısı

Denizli ve çevre illerde bu gece beklenen zirai don olaylarına karşı üreticilere uyarı yapıldı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 14:46

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Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illeri bölgesinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmalarının önem arz ettiği bildirildi. Bu gece saat 23.00 itibariyle beklenen muhtemel don olayları riskinin yarın sabah saat 09.00'dan etkisini kaybedeceği bildirildi.