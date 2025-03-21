Amasya'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.53'te meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşandı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 23:55

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AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Amasya'nın Göynücek ilçesinde saat 22.53'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem şehir merkezinde de hissedildi.

Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "21 Mart 2025 günü saat 22.53'de merkez üssü Göynücek ilçemiz olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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