Zonguldak'ta tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Giriş Tarihi: 21.03.2025 22:52

Edinilen bilgiye göre olay, Nebioğlu beldesi Akkaşoğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ramazan Akkaş'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde nedeni henüz öğrenilemeyen yangın çıktı. Alevlerin çatıya sıçramasıyla birlikte alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ve Nebioğlu Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.