Zonguldak'ta tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki tek katlı binada yangın çıktı. Alevler evin çatı kısmına sıçramasıyla büyük panik oluşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Nebioğlu beldesi Akkaşoğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ramazan Akkaş'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde nedeni henüz öğrenilemeyen yangın çıktı. Alevlerin çatıya sıçramasıyla birlikte alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ve Nebioğlu Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışması başlatıldı. Çıkan yangınla ilgili olarak jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.