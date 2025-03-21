Nevruz kutlamalarında yasaklı flama taşıyan 80 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'daki Nevruz Bayramı kutlamalarında terör örgütünü simgeleyen yasaklı flama taşıyan ve kıyafet giyen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken 80 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 22:42

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarında terör örgütünü simgeleyen yasaklı flama ve kıyafetler giyen şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. 10 bin polisin görev aldığı kutlamada, vatandaşlar güvenlik noktalarında yapılan kontrollerin ardından alana alındı. Kutlamaların yapılacağı 136 bin metrekarelik alan ve civarına 3 metre yüksekliğinde, 10 kilometre uzunluğunda polis bariyeri yerleştirilmişti. Terör örgütünü simgeleyen flama ve kıyafetlerle alana girmek 80 kişi gözaltına alındı.

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