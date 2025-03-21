Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla saldırı!
Şişli Esentepe’de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.
Şişli Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.
Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı.
DIŞİŞLERİ'NDEN SALDIRIYA KINAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, motosikletli şüpheliler tarafından Irak Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınama mesajı yayımladı. Keçeli, "İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır." ifadeleri yer aldı.