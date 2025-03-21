Hatay'da 21 TIR'a milyonluk change operasyonu: 2 gözaltı

Giriş Tarihi: 21.03.2025 22:31

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazalı ve hasarlı araçların şasi ile motor numaralarını, çalıntı, hacizli ve yurt dışından ülkeye sokulan araçlara işleyerek change yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda A.K. ve A.Y. gözaltına alındı.