Taksiciyle motosikletli kavgaya tutuştu

Bursa'da ticari aracın sürücüsüyle, motosikletli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, yol ortasında araçlarını durduran taraflar caddeyi ringe çevirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:52

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücüsü ile motosikletli bir sürücü arasında iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartışması çıktı. Taksici bir süre ilerledikten sonra zıtlaştığı motosiklet sürücüsü için araçtan kavgaya tutuştu. Araçlarından inen taraflar tekme tokat birbirine girdi. O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasıyla kayda alınırken, kavgayı takside bulunan müşteri ayırdı.

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