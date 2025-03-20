Iğdır'da pazarcı kadınların kavgası kamerada

Iğdır'da iki pazarcı kadının durdukları yer paylaşımı yüzünden tartışmalarının ardından kadınlardan birisinin diğer yaşlı kadına saldırması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:09

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Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Kırkevler Sokakta bir marketin önünde satış yapan iki kadın durdukları yer yüzünden tartışmaya başladılar. Kadınlar biri kendisinden daha yaşlı olan kadının önce üzerine yürüdü daha sonra kadını iteleyerek tartakladı.

Yere düşen kadın ağlamaya başlayınca diğer kadın hiç bir şey olmamış gibi satış yaptığı yere geçerek oturdu. Çevredeki vatandaşlar yere düşen kadını yerden kaldırarak 112 sağlık ekibini aradı. Olay yerine sağlık ekibi ve polisler sevk edildi. Yaşlı kadına ambulans içinde müdahale edilirken iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı.