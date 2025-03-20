Diyarbakır'da acı olay! Dişi çekilen Toprak Önkol hayatını kaybetti
Diyarbakır'da dişi çekildikten sonra götürüldüğü hastanelerde kanaması durdurulamayan 10 yaşındaki Toprak Önkol, hayatını kaybetti. Babası Adem Önkol, uyarısına rağmen doktorun röntgen çekmeden dişi çektiğini ifade ederek, sorumlular hakkında şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı.
Evde dişi kanayan Toprak Önkol, ailesinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Dağkapı'daki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kanaması durdurulan Önkol, doktorun yönlendirmesi ve mutlaka röntgen çekilerek müdahale edilmesi gerektiği uyarısının ardından Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürüldü.
İddiaya göre, çocuk diş hekimi H.A., baba Adem Önkol'un uyarısına rağmen diş röntgeni çekmeden Toprak Önkol'un dişini çekti. Önkol'un yeniden başlayan kanaması durdurulamayınca, ambulansla önce özel bir hastaneye, buradan da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Toprak Önkol burada doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Toprak Önkol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde toprağa verildi.