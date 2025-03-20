Başkan Erdoğan'a hakaret eden sanığa hapis cezası

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yapan Levent Arkan, Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti. Arkan, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Arkan'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bu kapsamda Arkan, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 16:40

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde danışmanlığını yapan ve Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski reklam koordinatörü olan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı, geçen yıl şubat ayında ortaya çıktı. Ses kaydı sonrası gelen şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

İLK GÖZALTISI DEĞİL

Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye giden Levent Arkan, gözaltına alındı. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Arkan, çıkarıldığı mahkemede yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilirkişi incelemesinin ardından 31 Mayıs 2024'te yeniden gözaltına alınan Arkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arkan, 56 günlük hapis cezasının ardından tahliye edildi.

KARAR VERİLDİ

Bodrum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Arkan, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasına Arkan, avukatları Ersan Şen, Eren Polat Kutlu ve Taner Akıncı katıldı. Arkan, mahkemeden beraatini talep etti. Levent Arkan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan önce 1 yıl 6 ay hapis hapis cezası verildi. Daha sonra Arkan'ın eylemi alenen gerçekleştirmesi nedeniyle cezada 1/6 oranında artırım yapıldı. Levet Arkan, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

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