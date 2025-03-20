Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 3 kişi daha Türkiye'ye getiriliyor

Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen eğlence mekanı yangınında ağır yaralanan 3 kişi daha tedavi için Türkiye'ye getirilecek. Yaralılar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınacak.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:33

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Sağlık Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 3 kişinin daha bugün tedavi amacıyla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'a nakledilecek 3 yaralı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınacak.

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