Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 3 kişi daha Türkiye'ye getiriliyor
Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen eğlence mekanı yangınında ağır yaralanan 3 kişi daha tedavi için Türkiye'ye getirilecek. Yaralılar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınacak.
Sağlık Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında yaralanan ve durumu ağır olan 3 kişinin daha bugün tedavi amacıyla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile İstanbul'a nakledilecek 3 yaralı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınacak.