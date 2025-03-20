Kütahya'da devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Şahmelek mevkiinde meydana geldi. Nevzat Yıldırım (54) kullandığı 16 BYF 85 plakalı çekicinin hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yoldan çıkarak demir bariyere çarptı ve yaklaşık 10 metre sürüklenerek yan yattı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.