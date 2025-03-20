İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı, Eurocontrol tarafından hazırlanan Avrupa Hava Trafik Operasyonları Raporu'na göre Şubat 2025 dönemi içerisinde günlük ortalama 1305 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 15:26

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Eurocontrol Avrupa Hava Trafik Operasyonları Raporu'na göre İGA İstanbul Havalimanı Şubat ayında günlük ortalama bin 305 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İGA İstanbul Havalimanı, Şubat ayı hava trafik rakamlarına göre, Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine ev sahipliği yaptı. Eurocontrol tarafından yayımlanan Hava Trafik Operasyonları Raporu'na göre, 2025 yılı Şubat ayında İGA İstanbul Havalimanı, gerçekleşen günlük ortalama bin 305 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

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