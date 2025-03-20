Çatı tamirinde korkunç kaza! Baba- oğul düşerek can verdi

Korkunç olay İzmir Çiğli'de yaşandı. Çatı tamiri işleri yapan Muharrem ve oğlu Eren Barışık, 3 katlı bir evin çatısına çıktı. Baba- oğul çalıştığı sırada, şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Baba ve oğul feci şekilde can verirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 00:30

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Feci olay, saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 sokakta meydana geldi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER

İddiaya göre, çatı tamiri işleri yapan Muharrem ve oğlu Eren Barışık, 3 katlı bir evin çatısına çıktı. Baba- oğul çalıştığı sırada, şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muharrem Barışık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Eren Barışık ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Barışık da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTUMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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