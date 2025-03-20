Yolda buzlanma facia getirdi! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı

Giriş Tarihi: 20.03.2025 01:11

Aksaray -Konya kara yolu Eşmekaya mevkisinde, Mustafa Akbaba idaresindeki 46 AIZ 037 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 20 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaralıların ambulansla hastanelere kaldırıldığını, kazanın buzlanma nedeniyle tipiden dolayı meydana geldiğini ifade etti. Kumbuzoğlu, tekrar kazaların yaşanmaması için karla mücadeleye 125 araç ve 60 personelle devam ettiklerini bildirdi.

Buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı / AA

BUZLANMA VE TİPİ KAZAYA NEDEN OLDU

Kumbuzoğlu yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef, Marmaris'ten Van'a giden yolcu otobüsümüz buzlanma ve tipiden dolayı şarampole devrildi. Mürettebattan 3 kişi olmak üzere otobüste 31 kişi vardı. 20 yaralımız var maalesef. Yaralılarımızın hastanelere nakillerini yaptık. Birazdan da oraya giderek ziyaretlerini yapacağım. Yaralı olmayan 10 yolcumuzu misafir edeceğiz. İlimizde başka kaza olmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Sürücülerimiz polislerimizin tüm uyarılarına dikkat etsin."