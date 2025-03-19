Yaşam

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Ankara'da sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaklaşık 2 ay önce eve çıkan Şeyma Gökçe Kayahan, 14. kattaki evin penceresinden yere düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası Uyucu "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, soruşturma dosyasına çarpıcı detaylar girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugayında sözleşmeli er olan Hüseyin Uyucu (28) Kuzey Irak sınırında keşif ve gözetleme yaparken mayına basarak yaralandı.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Bir ayağı dizinin altından kesilen ve Düzce'de ailesinin yanında yaşayan Uyucu, bir süre önce Ankara'ya gelerek Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki bir binanın 14'üncü katındaki daireye sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan (31) ile birlikte yerleşti.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Sabah'ın haberine göre ikili arasında geçen cumartesi günü 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sonra Şeyma, 14'üncü kattaki evin penceresinden düştü.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından genç kadın sevk edildiği Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: ÇIĞLIK VE TARTIŞMA...
Genç kadının ölümünün ardından evine giden polis ekipleri, evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Hüseyin Uyucu, telefonlara da cevap vermedi. Bunun üzerine çilingirle eve giren ekipler, Uyucu'yu yatak odasında uyurken buldu.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Şeyma Gökçe Kayahan pencereden düştüğünde evde sevgilisinin de bulunması nedeniyle soruşturma dosyası Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devredildi. Apartman sakinleriyle görüşen polis ekipleri, komşuların ifadelerine başvurdu. Bina sakinleri, genç kadının düşmeden bir süre önce evden çığlık ve tartışma sesleri geldiğini söyledi.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

"İLAÇ ALDIM UYUDUM" SAVUNMASI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin uyucu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren Uyucu, olay gününde kız arkadaşı Kayahan ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını, kendisinin yeşil reçeteli ağır ilaçlar kullandığını, ilacı aldıktan sonra uyuduğunu, Şeyma'nın nasıl düştüğünü görmediğini öne sürdü.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

RAPORDA ŞOK DETAY: PARMAK İZİ YOK
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kasten öldürme" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Hüseyin Uyucu tutuklanarak Sincan L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Uyucu'nun tutuklama gerekçesine de ulaşıldı.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evde yapılan detaylı incelemede Şeyma'nın düştüğü pencerenin camında, pencere pervazında ve düşmeden önce bulunduğu bölgeden alınan parmak izlerinin yer aldığı sonuç raporu soruşturma dosyasının yönünü değiştirdi. Şeyma Gökçe Kayahan'ın düştüğü pencerede genç kadına ait hiçbir parmak izine rastlanmazken, aynı pencerede Hüseyin Uyucu'nun parmak izlerinin çıktığı öğrenildi.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Uyucu'nun tutuklanma gerekçesinde ise Şeyma'nın atladığı pencerede parmak izinin olmaması, aynı pencerede olay saatinde uyuduğunu belirten Hüseyin Uyucu'nun parmak izlerinin bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR
Soruşturma kapsamında bölgedeki binayı gören güvenlik kameraları görüntüleri de incelemeye alındı. Şeyma Gökçe Karadeniz'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor ve kriminal incelemeler sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.