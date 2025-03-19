Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...

Bir ayağı dizinin altından kesilen ve Düzce'de ailesinin yanında yaşayan Uyucu, bir süre önce Ankara'ya gelerek Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki bir binanın 14'üncü katındaki daireye sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan (31) ile birlikte yerleşti.