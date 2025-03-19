Şeyma Gökçe Kayahan nasıl öldü? Sır olayda şok detay: Parmak izi...
Ankara'da sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaklaşık 2 ay önce eve çıkan Şeyma Gökçe Kayahan, 14. kattaki evin penceresinden yere düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası Uyucu "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, soruşturma dosyasına çarpıcı detaylar girdi.
Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugayında sözleşmeli er olan Hüseyin Uyucu (28) Kuzey Irak sınırında keşif ve gözetleme yaparken mayına basarak yaralandı.
Bir ayağı dizinin altından kesilen ve Düzce'de ailesinin yanında yaşayan Uyucu, bir süre önce Ankara'ya gelerek Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki bir binanın 14'üncü katındaki daireye sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan (31) ile birlikte yerleşti.
Sabah'ın haberine göre ikili arasında geçen cumartesi günü 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sonra Şeyma, 14'üncü kattaki evin penceresinden düştü.
Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından genç kadın sevk edildiği Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: ÇIĞLIK VE TARTIŞMA... Genç kadının ölümünün ardından evine giden polis ekipleri, evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Hüseyin Uyucu, telefonlara da cevap vermedi. Bunun üzerine çilingirle eve giren ekipler, Uyucu'yu yatak odasında uyurken buldu.