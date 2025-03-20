Ağrı Dağı'nda kurtarma çalışması: Araçta mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Ağrı Dağı'nda yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede bir araç mahsur kaldı. 3 bin 100 metre rakımda otomobilin arızalanması nedeniyle sürücü Musa K. AFAD ve jandarma ekiplerine yaptığı ihbar sonucunda kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 04:36

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Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Ağrı Dağı'nda, 3 bin 100 metre rakımlı alanda aracı arıza yapan sürücü AFAD ve jandarma ekiplerşi tarafından kurtarıldı. Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

DONDURUCU SOĞUKTA YAŞAM MÜCADELESİ

Bölgeye ulaşan ekipler, soğuktan etkilenen kişiyi yaklaşık 800 metrelik bir yürüyüşün ardından Topçatan köyünde sağlık ekiplerine teslim etti. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Musa K. tedbir amaçlı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürüldü.

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