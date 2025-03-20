Diyarbakır’da kanlı hesaplaşma: Teyzelerinin eşini öldüren yeğenler tutuklandı!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde teyzelerinin dini nikahlı eşi Abdullah Aras’a (65) bıçaklı saldırı düzenleyen yeğenler tutuklandı. Saldırıda ağır yaralanan Aras ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Oğlaklı Mahallesi'nde 17 Mart'ta yaşanan olayda Teyzelerinin birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin evine gelen şüpheliler, binanın giriş katında bulunan dairenin camını kırarak içeri girdi. Çıkan arbedede zanlılar, Aras'ı önce dövdü sonra bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
7 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i kadın 4'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.