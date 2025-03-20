Diyarbakır’da kanlı hesaplaşma: Teyzelerinin eşini öldüren yeğenler tutuklandı!

Giriş Tarihi: 20.03.2025 01:46

Oğlaklı Mahallesi'nde 17 Mart'ta yaşanan olayda Teyzelerinin birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin evine gelen şüpheliler, binanın giriş katında bulunan dairenin camını kırarak içeri girdi. Çıkan arbedede zanlılar, Aras'ı önce dövdü sonra bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.