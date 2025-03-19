İstanbullulardan Gazze'ye destek konvoyu

Giriş Tarihi: 19.03.2025 04:03

Kanlı İsrail ordusu Hamas ile imzalanan barış anlaşmasını bozarak yeniden hava saldırılarına başladı. Dün sahur vaktinde başlayan bombardımanda 413 sivil hayatını kaybetti. Siyonist rejiminin devam ettirdiği saldırılara ilişkin başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'de saldırılar kınanıyor. İsrail'in masum sivillere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin İstanbul'da bir araya gelen kalabalık grup Filistin halkına destek için konvoy düzenledi.