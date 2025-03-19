Yaşam

İstanbullulardan Gazze'ye destek konvoyu

İstanbul'da yüzlerce kişi Gazze'deki masum sivillere yapılan saldırıları kınayarak konvoy düzenledi. Sahur vaktinde gerçekleştirilen konvoy, soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü. Vatan Caddesi'nde düzenlenen destek konvoyunda Filistin ve Türk bayrakları açan vatandaşlar İsrail ve ABD konsolosluklarının önüne giderek saldırıları kınadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbullulardan Gazze'ye destek konvoyu

Kanlı İsrail ordusu Hamas ile imzalanan barış anlaşmasını bozarak yeniden hava saldırılarına başladı. Dün sahur vaktinde başlayan bombardımanda 413 sivil hayatını kaybetti. Siyonist rejiminin devam ettirdiği saldırılara ilişkin başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'de saldırılar kınanıyor. İsrail'in masum sivillere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin İstanbul'da bir araya gelen kalabalık grup Filistin halkına destek için konvoy düzenledi.

İsrail'in saldırılarına ilişkin İstanbul'da destek konvoyu düzenlendi. (DHA) İsrail'in saldırılarına ilişkin İstanbul'da destek konvoyu düzenlendi. (DHA)

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN DESTEK İÇİN YOLLARA DÜŞTÜLER

İstanbul'da bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze halkı için destek konvoyu düzenledi. Yüzlerce araç Vatan Caddesi'nde konvoy oluştururken soğuk havaya rağmen büyük ilgi devam etti. Sahur vaktinde gerçekleşen konvoyda kadın, erkek, yaşlı ve genç yüzlerce kişi ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla desteklerini sürdürdü.

Destek konvoyuna yüzlerce araç katılım sağladı. (DHA) Destek konvoyuna yüzlerce araç katılım sağladı. (DHA)

İSRAİL VE ABD KONSOLOSLUKLARI ÖNÜNDE EYLEM

Yoğun katılımıyla gerçekleşen destek konvoyunda vatandaşlar, İsrail ve ABD Konsoloslukları önüne giderek insanlık dışı saldırıları kınadı. Konvoy sahil yolunda sona erdi.

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