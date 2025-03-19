Yaşam

Ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada

Osmaniye’de yolun karşısına geçmeye çalışırken ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu: O anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerin Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi üzerinde meydana geldi.

TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA METRELERCE HAVAYA UÇTU

Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar K. yoldan geçen plakası henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarına düşen Haydar K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Haydar K. durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.