Sakarya'da mobilya imalathanesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:35

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Serdivan ilçesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı mevkiindeki bir mobilya imalathanesinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi sardı.