BUDO'da üst üste sefer iptalleri: Hava koşulları sonrası yeni karar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 seferini daha iptal etti. Resmi duyuruya göre, Mudanya-Eminönü/Sirkeci hattında saat 16.00 ve 19.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya hattında ise saat 16.30 ve 19.30’daki seferler yapılamayacak.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 15:58

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Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun saat 07.00 ile 12.55 arasındaki 10 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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