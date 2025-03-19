Balıkesir'in Erdek ilçesinde limanda bağlı olan tekneyi fırtına Biga'ya sürükledi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde limanda bağlı olan 'Nurun Öyküsü' isimli teknenin bir hafta önce fırtına nedeniyle halatları koptu. Biga ilçesindeki Değirmencik limanına kadar sürüklenen tekne vatandaşlar tarafından bulundu. Deniz kirliliğine sebep olmayan ve hasar bulunmayan tekne hava şartları normale döndüğünde Sahil Güvenlik ekiplerince sahibine teslim edilecek.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:29

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaklaşık bir hafta önce limanda bağlı olan 'Nurun Öyküsü' isimli tekne fırtına nedeniyle kayboldu.

Sahibi kayıp teknesi hakkında ihbarda bulundu. Dün Biga Değirmencik limanı bölgesinde vatandaşlar tarafından karaya oturmuş halde bir tekne bulundu. Durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler kaybolan teknenin bir hafta önce Erdek ilçesindeki limanda bağlı 'Nurun Öyküsü' isimli tekne olduğunu tespit etti.

Deniz kirliliğine sebep olmayan ve hasar bulunmayan tekne hava şartları normale döndüğünde Sahil Güvenlik ekiplerince sahibine teslim edilecek.