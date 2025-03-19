KYK kız yurdunda yangın paniği: Kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 19.03.2025 03:21

Uludağ Üniversitesi kampüsündeki KYK yurdunda saat 00.20 sıralarında yangın çıktı. Yemekhanede bulunan elektrik kontağındaki küçük çaplı yangın, yurtta kalan öğrenciler arasında endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.