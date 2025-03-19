KYK kız yurdunda yangın paniği: Kontrol altına alındı
Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın çıktı. Yangının yemekhanedeki elektrik kontağından çıktığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öğrenciler yurttan tahliye edildi. Yangın kontrol altına alındı.
Uludağ Üniversitesi kampüsündeki KYK yurdunda saat 00.20 sıralarında yangın çıktı. Yemekhanede bulunan elektrik kontağındaki küçük çaplı yangın, yurtta kalan öğrenciler arasında endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Öğrenciler tedbir amaçlı yurttan tahliye edilirken, yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.