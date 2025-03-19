İBB binası önünde yoğun güvenlik! Ekipler bölgede

Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:21

"CHP'de para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken, belediye binası önünde güvenlik önlemi alındı.

"CHP'de para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı.