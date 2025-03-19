Yaşam

İBB binası önünde yoğun güvenlik! Ekipler bölgede

İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saraçhane çevresinde birçok yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
İBB binası önünde yoğun güvenlik! Ekipler bölgede

"CHP'de para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken, belediye binası önünde güvenlik önlemi alındı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

"CHP'de para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı.

İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde çok sayıda güvenlik ekibi hazır bekliyor. (DHA)İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde çok sayıda güvenlik ekibi hazır bekliyor. (DHA)

Saraçhane çevresindeki caddelerin trafiğe kapatıldığı görülürken polis ekipleri hazır bekletiliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Saraçhane'de bulunan İBB binasına geldi.

Kilit isim firari çıktı! İBB’ye yolsuzluk soruşturması...Kilit isim firari çıktı! İBB’ye yolsuzluk soruşturması... KİLİT İSİM FİRARİ ÇIKTI! İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI...
İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var?İmamoğlu gözaltında! MASAK raporunda neler var? İMAMOĞLU GÖZALTINDA! MASAK RAPORUNDA NELER VAR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN