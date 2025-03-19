İBB binası önünde yoğun güvenlik! Ekipler bölgede
İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saraçhane çevresinde birçok yol trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de bölgede hazır bekliyor.
"CHP'de para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken, belediye binası önünde güvenlik önlemi alındı.
"CHP'de para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önünde güvenlik önlemi alındı.
Saraçhane çevresindeki caddelerin trafiğe kapatıldığı görülürken polis ekipleri hazır bekletiliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Saraçhane'de bulunan İBB binasına geldi.