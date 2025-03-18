Son Osmanlı torununa 11 milyonluk hırsızlık şoku! Hizmetçi poşet poşet çalmış

Giriş Tarihi: 18.03.2025 01:38

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Sultan Vahidettin'in torunu Mesuda Evliyazade, Poligon Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede 15 Mart 2025 tarihinde polise başvurarak evinde büyük bir hırsızlık yaşandığını bildirdi. Evliyazade, çalınan mücevherlerin toplam değeri 11 milyon 650 bin lira olduğunu söyledi. Evliyazade, özellikle Osmanlı hanedanına mensup Ulviye Sultan'dan kalan ve değeri 6 milyon lira olan pırlanta işlemeli altın bileziğin ise çalınan eşyalar arasında oluğunu belirtti.