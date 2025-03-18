Son Osmanlı torununa 11 milyonluk hırsızlık şoku! Hizmetçi poşet poşet çalmış
Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, bir süre önce kaybolan kayıp eşyalar için emniyete başvurdu. Polis olaya ilişkin başlattığı çalışmada, kayıp eşyaların evde çalışan hizmetçi çıktı. Yapılan incelemelerde T.Ç. ile kızı S.N.Ş. (23) tarafından evden çalınan çanta ve elbise gibi eşyaların sosyal medya üzerinden satıldığı ve ayrıca T.Ç’nin muhtelif aralıklarla mücevherleri de sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Sultan Vahidettin'in torunu Mesuda Evliyazade, Poligon Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede 15 Mart 2025 tarihinde polise başvurarak evinde büyük bir hırsızlık yaşandığını bildirdi. Evliyazade, çalınan mücevherlerin toplam değeri 11 milyon 650 bin lira olduğunu söyledi. Evliyazade, özellikle Osmanlı hanedanına mensup Ulviye Sultan'dan kalan ve değeri 6 milyon lira olan pırlanta işlemeli altın bileziğin ise çalınan eşyalar arasında oluğunu belirtti.
4 ŞUBATTA İŞE BAŞLAMIŞ!
Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri evin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, 4 Şubat 2025 tarihinde yatılı hizmetçi olarak işe alınan T.Ç.'nin, her hafta izne çıkarken poşetler dolusu eşyayı evden çıkardığı tespit edildi. Polis, bu deliller doğrultusunda T.Ç.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı.
79 PARÇA MÜCEVHER, PIRLANTA İŞLEMELİ BİLEZİK…
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çalınan 79 parça mücevher, çanta ve kıyafet ele geçirilken, ayrıca, T.Ç.'nin kızı S.N.Ş.'nin çalıntı eşyaları sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı belirlendi. Bunun üzerine genç kadın da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.