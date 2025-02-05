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Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlar süren hakimiyeti, bugünün dünya haritasında izlerini bırakmaya devam ediyor. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Arabistan'a kadar genişleyen toprakları, bugün bağımsız devletlerin sınırlarını şekillendirirken siyasi ve kültürel mirası da hala hissediliyor. Osmanlı'nın eski topraklarındaki ülkeler, tarihsel bağlarını koruyarak geçmişten gelen etkileri günümüze taşımaya devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:29
Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında temelleri atılan ve 623 yıl boyunca üç kıtaya yayılan güçlü bir devlet olarak tarih sahnesinde derin izler bıraktı. Askeri zaferleri, sağlam idari yapısı ve kültürel mirasıyla çağının en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı, farklı milletleri ve geniş coğrafyaları bir araya getiren bir yönetim anlayışı benimsedi. Bugün hala Osmanlı'nın izlerini taşıyan birçok bölge, bu mirasın etkilerini korumaya devam ediyor.

Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Avrupa

Bulgaristan - 515/545 yıl
Kuzey Makedonya - 542 yıl
Yunanistan - 370/437/520 yıl

Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Sırbistan - 419 yıl
Karadağ - 399 yıl
Bosna-Hersek - 415/445 yıl
Hırvatistan - 147 yıl

Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Kosova - 524 yıl
Romanya - 484/340/337 yıl
Moldova - 274 yıl
Ukrayna - 296 yıl
Macaristan - 160/192 yıl
Slovakya - 22 yıl
Arnavutluk - 527 yıl

Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Kafkasya

Gürcistan - 349/398 yıl
Ermenistan - 41 yıl
Azerbaycan - 26 yıl
Rusya (Kafkasya) - 355 yıl

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