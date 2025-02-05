Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti
Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlar süren hakimiyeti, bugünün dünya haritasında izlerini bırakmaya devam ediyor. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Arabistan'a kadar genişleyen toprakları, bugün bağımsız devletlerin sınırlarını şekillendirirken siyasi ve kültürel mirası da hala hissediliyor. Osmanlı'nın eski topraklarındaki ülkeler, tarihsel bağlarını koruyarak geçmişten gelen etkileri günümüze taşımaya devam ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:29