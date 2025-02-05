Osmanlı’nın iz bırakan haritası: 3 kıtada 100, 300, 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti

Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında temelleri atılan ve 623 yıl boyunca üç kıtaya yayılan güçlü bir devlet olarak tarih sahnesinde derin izler bıraktı. Askeri zaferleri, sağlam idari yapısı ve kültürel mirasıyla çağının en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı, farklı milletleri ve geniş coğrafyaları bir araya getiren bir yönetim anlayışı benimsedi. Bugün hala Osmanlı'nın izlerini taşıyan birçok bölge, bu mirasın etkilerini korumaya devam ediyor.