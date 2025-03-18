Cami lojmanında yangın paniği: Ekipler müdahale etti

Giriş Tarihi: 18.03.2025 01:50

Canbaz Mahallesi'nde bulunan cami lojmanı akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın için ekipler seferber oldu. İtfaiye, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında cami imamı Enes Türkmenoğlu'nun iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin olmadığı belirtildi.