Şişli'de kanlı pusu! "Konum at geliyorum" dedi amcasını infaz etti | Cani yeğen yakalandı

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"BİZ 6 SANDIK AMA 8 EL ATEŞ EDİLMİŞ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan sanatçı Züleyha Ortak, "Taştan ağabeyle Cuma günü sözleştik. Ben evde bir tadilat yapıyorum. Banyo, klozet ve duşakabin yenilecekti. Mermer seçimi yaptık, Cumartesi günü de saat 14.00'e sözleştik. Burada çalışma yapacaktı. Taştan ağabey geliyor bütün malzemeleri hazırlıyor, zaten gördüğünüz gibi taşı falan da kırıyor. Adamcağız işe başlıyor yarım da bırakıyor. Dışarıya malzeme almaya gidiyor. Yöneticimiz Ayla Hanım yeğeniyle konuştuğunu söyledi. Yeğeni amcasına 'Amca ben geldim. Bir konum at da seni göreyim' diyor. O arada adam merdivenden adımını attığı anda ateş etmeye başlıyor. Biz 6 el diye düşünüyorduk ama 8 el ateş edilmiş. Biz hayatta olmasını ümit ediyorduk ama maalesef ki Taştan ağabey hayatını kaybetti. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Sonuçta evimize usta çağırdık, ceketiyle herşeyiyle geldi ama kapının önüne çıktı ve hayatını kaybetti" dedi.

"SOĞUKKANLI ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR"

"Hiçbirimiz böyle olacağını bilemezdik" diyen Ortak, "Üzücü olan şey ise aile içinden birinin bunu yapmış olması. Allah sabır versin, düşmanımın başına da vermesin. Korusun nbizi böyle şeylerden. Yeğeni olduğunu duyduk, kardeşinin oğlu ama henüz nedenini bilmiyoruz. Mal davası diyen var ev meselesi olduğu söyleniyor. Yakınları eşyalarını aldı, cenazeyi de Amasya'ya götürdüler defnedecekler. Umarım katil bir an önce yakalanır. Aslında çok soğukkanlı, bu kadar soğukkanlı olması hepimize madde etkisinde olduğu izlenimini verdi. Normal şartlarda biri hem sigarasını içip hem de elini beline atıp ateş etmez diye düşünüyorum. Sizde biz de yapmayız, hepimizin öfke kontrolünü kaybettiği anlar vardır. Bazen ben de bunu yapabilirim ama hiçbirimiz bunu yapmayız. Çok soğukkanlı bir şekilde hareket ediyor ve 8 el ateş ediyor" diye konuştu.