Artvin'de yeni heyelan: 1 ev yıkıldı 2 ev ağır hasar aldı

Artvin'in Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde 16 Mart'ta meydana gelen ilk heyelandan sonra, 18 Mart'ta ikinci bir heyelan daha yaşandı. İlk heyelanda kısmen hasar gören bir ev, yeni heyelanla tamamen yıkıldı.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 12:24

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Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ise ağır hasar aldı. Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde 16 Mart'ta heyelan meydana gelen alanda, yeni bir heyelan daha yaşandı.

İLK HEYELANDA HASAR ALAN EV İKİNCİ HEYELANDA YIKILDI

İlk heyelanda kısmen hasar gören ev, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı. Heyelan dolayısıyla 2 ev ağır hasar alarak kullanılmayacak duruma geldi, bir sera yıkıldı ve tarım arazileri de zarar gördü.

AFAD ve Artvin Belediyesi ekipleri alanda incelemelerini sürdürüyor.

Yaşanan ikinci heyelan sonrası bölgede 1 ev yıkıldı (AA)

UYARI GELDİ: RİSKLİ ALANLARA YAKLAŞMAYIN

Olay yerine gelen Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, heyelandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İş makineleriyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Erdem, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını ve riskli alanlara yaklaşılmaması gerektiğini ifade etti.

TARIM ARAZİLERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Çamlık Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş ise pazar günü yaşanan heyelandan sonra aynı bölgedeki ikinci heyelanın, afetin boyutunu iki katına çıkardığını söyledi.

Yavuz Özdermir'e ait ev ve müştemilatının yıkıldığını bildiren Durmuş, "600 metrelik alana 1 metre kalınlığında balçık yığıldı. 2 ev ağır zarar gördü, ağaçlar yıkıldı. Belediye başkanımızla birlikte buradaydık. Şimdilik tehlike geçmiş görünüyor, tedbir için iş makinesi bekletiyoruz." dedi.

Durmuş , balçık ve heyelan nedeniyle mahalle içi yolların ulaşıma kapandığı bölgede, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü kaydetti.

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