Adıyaman'da Ulu Cami bu yıl yeniden ibadete açılacak

ʺDepremin ardından zaman kaybetmeden restorasyon süreci başlatıldı.ʺ (AA) "Depremin ardından zaman kaybetmeden restorasyon süreci başlatıldı. Bugün itibarıyla temel çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Proje ve etüt çalışmaları tamamlandı, gerekli koruma kurulu izinleri alındı. Alanda kurulan altı kule vinç ile ağır taşların daha hızlı ve güvenli taşınması sağlanıyor. 2025 yılının sonunda camimizi yeniden ibadete açacağız. Daha güçlü, daha görkemli bir yapıyla Adıyaman halkının hizmetinde olacak."

ʺUlu Cami, dört sütun üzerine kurulu olup statik olarak özel bir yapıya sahiptirʺ (AA)



Caminin mimari yapısına dair de bilgi veren Palalı, "Ulu Cami, dört sütun üzerine kurulu olup statik olarak özel bir yapıya sahiptir. Isıtma, soğutma, ses ve aydınlatma sistemleri de proje kapsamında yenilenecek ve camimiz ibadete açılacaktır. Bilim kurulu, geçtiğimiz mart ayının ilk haftasında bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaların yol haritasını belirledi." diye konuştu.