Mısır ithalatında yeni düzenleme: 1 milyon tonluk kontenjan açıldı!

Ticaret Bakanlığı, hayvan yemi ve gıda sektöründe kullanılan mısırın arz güvenliğini sağlamak için 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açtı. 30 Haziran 2025’e kadar geçerli olacak düzenleme kapsamında ithal edilen mısıra %5 gümrük vergisi uygulanacak. Kararın, et fiyatlarının yükselmesini önlemek ve gıda enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 00:55

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Ticaret Bakanlığı, hayvan yemi ve bazı gıda ürünlerinde kullanılan mısırın arz güvenliğini sağlamak ve fiyat artışlarını önlemek amacıyla ithalatta tarife kontenjanı düzenlemesi yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine alınan karara göre, 1 milyon tonu aşmayacak şekilde ithal edilen mısıra %5 gümrük vergisi uygulanacak. Düzenleme, 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bakanlık, piyasadaki spekülatif fiyat artışlarını engelleyerek üretici ve tüketicinin refahını korumayı hedefliyor.

ARZ GÜVENLİĞİ VE FİYAT İSTİKRARI

Tarım ve Orman Bakanlığını talebi üzerine fiyat istikrarı için kararın alındığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden et için önemli bir üretim girdisi olan hayvan yeminin yanı sıra diğer bazı gıda ürünlerinde de kullanılan mısırın arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak, bu yolla gıda fiyatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek maksadıyla, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 30 Haziran 2025 tarihine kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

30 HAZİRAN'A KADAR GEÇERLİ

1 Temmuz'dan sonra mısır ithalatından gümrük vergisinin tekrar yüzde 130 olarak uygulanacağı ifade edilen açıklamada "Sınırlı miktarda ürüne yönelik düşük gümrük vergisi ile ithalat uygulaması, yerli üreticinin korunması gereği ve ürünün hasat dönemi gözetilerek, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla sona erecek ve mısır ithalatında gümrük vergisi asıl seviyesi olan yüzde 130 olarak uygulanacaktır. Söz konusu tarife kontenjanı kapsamı ithalattan adil bir şekilde faydalanılabilmesini teminen, bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek olup, müteakiben tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklenmesi gerekecektir" denildi.

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