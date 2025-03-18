Kışlada Somalili askerlerin futbol kavgası!

Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:21

Isparta'da Somalili askerler arasında çıkan kavgada 24 asker yaralandı (AA)



Isparta Valiliğinden sosyal medya üzerinden şu açıklama yapıldı:



"İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir."