Balıkesir Gönen'de şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu, bölgeyi olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 11:17

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Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini öngörüyordu. Beklenen soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, özellikle Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın devam edeceği belirtildi. Yetkililer, sürücüleri muhtemel buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve bölgesel olarak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.