Yaşam

AJet'ten 27 bin 500 indirimli yurt dışı bileti! Satışa sunuldu

AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı kampanyasında 16 farklı destinasyona 19 avrodan başlayan fiyatlarla 27.500 indirimli bilet satışa sundu. Kampanya, Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü ve Tiflis gibi şehirleri kapsıyor. 19 Mart’a kadar geçerli olan indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran arasında kullanılabilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AJet'ten 27 bin 500 indirimli yurt dışı bileti! Satışa sunuldu

AJet, 16 ülkeyi kapsayan Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı kampanyasında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa sundu.

FARKLI DESTİNASYONLARDA BİLET ŞANSI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yolcuların yaz seyahatlerinin şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 19 Mart'ta kadar satılacak indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran'daki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet yurt dışı biletleri için kampanya düzenledi (AA)AJet yurt dışı biletleri için kampanya düzenledi (AA)

27 BİN 500 BİLETLE SINIRLI

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan şirket, kampanya kapsamında 19 avro ile vergi ücretlerinden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa çıkardı.

Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanyadaki indirimli "basic" biletler; yalnızca "AJet.com" internet sitesinden, mobil uygulamadan, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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