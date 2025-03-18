Nazilli’de eski sevgili dehşeti: Önce öldürdü, sonra canına kıydı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir süre önce kendisinden ayrılan eski sevgilisini silahla başından vuran Ali Murat Akkuş, bir süre yürüdükten sonra aynı silahı başına sıkarak yaşamına son verdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 18:22

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Cumhuriyet Mahallesi 213 Sokak üzerinde 16.00 sıralarında Akkuş, iddiaya göre eski sevgilisi olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Sabriye Türköz'ü takip etmeye başladı. Konuşmak için evinin önüne gelen katil zanlısı ile tartışmaya başlayan Türköz, tartışmanın büyümesi üzerine eski sevgilisi tarafından başından vurularak öldürüldü. Kadını öldürdükten sonra şarjör değiştiren Akkuş ise biraz yürüdükten sonra kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

ZANLIDAN BİR SÜRE ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ!

Bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Türköz ve Akkuş'un hayatlarını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akkuş ve Türköz'ün cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Türköz'ün bir süre önce kendisine rahatsızlık veren Akkuş'tan şikayetçi olduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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