Yaşam

Tanımadığı kadına otobüste evlilik teklifi etti sonu hüsranla bitti

Bursa'da yaşlı bir adam otobüste seyahat ederken tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Yaşanan olay sonrası kadın ve yolcular çılgına dönerken, şoför ise yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Tanımadığı kadına otobüste evlilik teklifi etti sonu hüsranla bitti

Olay, Bursa-Gemlik otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten Bursa'ya gitmek için otobüse binen yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığı sırada otobüste bulunan tanımadığı kadına evlilik teklifi etti.

TANIMADIĞI KADINA OTOBÜSTE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.