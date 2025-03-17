Çanakkale'de 100 yıllık halıları camiden çaldılar: 2 kişi tutuklandı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bostandere köyünde, camiden yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler A.Y. ve M.G., halıları çöp poşetine koyarak uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan operasyonla iki şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.Y. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki camiden yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çalan ve gözaltına alınan A.Y. ve M.G. tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
6 HALIYI ÇÖP POŞETİNE KOYUP UZAKLAŞTILAR
Olay, önceki gün saat 07.30 sıralarında, Çan ilçesi Bostandere köyünde meydana geldi. Köy camisine gelen A.Y. ve M.G., yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çöp poşetine koyup bölgeden uzaklaştı.
2 KİŞİ DE TUTUKLANDI
İhbarla adrese sevk edilen Çan Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin A.Y. ve M.G. olduğu belirlendi. Şüphelilerin adresini saptayan jandarma ekipleri, dün operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Halılar, köy muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.