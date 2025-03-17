Samsun'da 200 işletmeye 'haksız fiyat artışı'ndan işlem

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, 27 Ocak'tan bu yana yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında Samsun genelinde 720 market, 120 kafe/restoran ve diğer sektörler olmak üzere bin 200 işletmede 65 bin ürünün denetlendiğini, haksız fiyat artışı nedeniyle işlem uyguladıkları 200 işletmeyi Haksız Fiyat Değerlenme Kurulu'na intikal ettirdiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 14:06

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Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde yürüttüğü yaygın yoğun denetim faaliyetlerini Samsun'da da dürdürüyor.

Denetimlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olup olmadığı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında ürünlerin üzerinde mevzuata uygun bir şekilde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa raf fiyatı arasında fark olup olmadığı kontrol edilerek göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı öncesi marketlere denetim gerçekleştirildi. Denetimler hakkında bilgi veren Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, "Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz genelinde yürütmüş olduğumuz yaygın ve yoğun denetimlere ilimiz genelinde de aynı paralelde sürdürmekteyiz. Denetimlerimiz devamlı sürüyor. Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimizi ocak ayı itibarıyla etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu denetimleri 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında denetimlerimizi icra etmekteyiz. Yapılan denetimler sırasında da ürünlerle ilgili olarak haksız fiyat artışı olup olmadığını, haksız fiyat artışı dışında da ürünlerin fiyat etiket yönetmenliğine uygun bir şekilde bulundurulup bulundurmadığı ile kasa-raf fiyat denetimleri gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde ocak ayının sonlarından bu yana bin 200 işletmede denetim gerçekleştirdik ve bu kapsamda da aşağı yukarı 65 bin ürünü denetledik. Denetimlerimiz sonucunda da haksız fiyat artışıyla ilgili bir takım tespitlerde bulunuyoruz. Tutmuş olduğumuz tutanakları da Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlenme Kurulu'na intikal ettirmekteyiz. Bu kapsamda da 200 civarını işletmemizle ilgili olarak da tutanakları Haksız Fiyat Değerlenme Kurulu'na intikal ettirdik" dedi.

Öte yandan, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 27 Ocak tarihinden bu yana yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında Samsun genelinde 720 market, 120 kafe/restoran ve 351 diğer sektörler olmak üzere yaklaşık bin 200 işletmede yaklaşık 65 bin ürün denetlendi. Denetimler sonucunda da yaklaşık 200 işletme hakkında tutulan tutanaklar Haksız Fiyat Denetim Kurulu'na sevk edildi.