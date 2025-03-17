200 işletmeye ’haksız fiyat artışı’ndan işlem

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, 27 Ocak'tan bu yana yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında Samsun genelinde 720 market, 120 kafe/restoran ve diğer sektörler olmak üzere bin 200 işletmede 65 bin ürünün denetlendiğini, haksız fiyat artışı nedeniyle işlem uyguladıkları 200 işletmeyi Haksız Fiyat Değerlenme Kurulu'na intikal ettirdiklerini söyledi.