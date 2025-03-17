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200 işletmeye ’haksız fiyat artışı’ndan işlem

200 işletmeye 'haksız fiyat artışı'ndan işlem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 17.03.2025 14:05
Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, 27 Ocak'tan bu yana yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında Samsun genelinde 720 market, 120 kafe/restoran ve diğer sektörler olmak üzere bin 200 işletmede 65 bin ürünün denetlendiğini, haksız fiyat artışı nedeniyle işlem uyguladıkları 200 işletmeyi Haksız Fiyat Değerlenme Kurulu'na intikal ettirdiklerini söyledi.
200 işletmeye ’haksız fiyat artışı’ndan işlem
200 işletmeye ’haksız fiyat artışı’ndan işlem
200 işletmeye 'haksız fiyat artışı'ndan işlem
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